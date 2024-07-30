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Париж-2024

Сегодня, 11:30

Первая российская медаль на Олимпиаде. Но уроженец Москвы Османов выступает за другую страну

Выступающий за Молдавию уроженец Москвы Османов занял третье место на Олимпиаде
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Адиль Османов.
Фото Reuters
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Адиль Османов завоевал бронзу в дзюдо.

29 июля состоялся олимпийский турнир по дзюдо среди мужчин в весе до 73 килограмм. Бронзовую медаль завоевал Адиль Османов, родившийся и выросший в Москве, но представляющий на Играх Молдавию. До этого главные успехи 24-летнего спортсмена проходили в основном на молодежных турнирах.

Уехал в Кишинев в зрелом возрасте

В поединке за третье место Османов разобрался с более титулованным Мануэлем Ломбардо. 25-летний итальянец — чемпион Европы 2021 года и Средиземноморских игр 2018-го. Дважды он забирал серебряные медали мировых первенств: в 2021-м в весе до 66 килограмм, в 2023-м — до 73, где он и выступал на Олимпиаде. У Адиля до Игр не было соотносимых достижений.

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Османов родился 2 июля 2000 года в Москве и мог бы выступать за Россию, а также за Азербайджан и Молдавию — из этих стран родители спортсмена. Отец-азербайджанец занимался самбо, мама — легкой атлетикой. Сам Адиль пришел в дзюдо в 2011 году в Москве, где прожил следующие шесть лет жизни.

Адиль уехал в Кишинев уже в зрелом возрасте — там продолжил заниматься дзюдо и два года жил в общежитии, пока родители оставались в Москве. Сейчас он так же живет в столице Молдавии вместе с мамой: отец Османова скончался. Ему дзюдоист посвятил бронзовую медаль парижской Олимпиады. «Если бы мой отец был жив, я уверен, он гордился бы мной», — говорил спортсмен еще в марте.

Сражался страстно и был щедро вознагражден

До бронзовой олимпийской медали Османов в основном побеждал на молодежном уровне. Дважды занимал третье место на чемпионате Европы среди дзюдоистов до 23 лет, а в 2018-м выиграл Кубок Европы среди юниоров. На взрослых соревнованиях наивысшим достижением Адиля оставалась победа на Гран-при в Линце в марте этого года.

«Адиль Османов приносит Республике Молдавия вторую бронзовую медаль, — написала в соцсетях президент Молдавии Майя Санду. — Поздравляем, Адиль! Вы смело дебютировали, сражались страстно и были щедро вознаграждены. Большое браво тренерскому составу и всем, кто вас поддерживал».

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За бронзовую медаль молдавским спортсменам полагается вознаграждение в два миллиона леев, что эквивалентно примерно 112 тысячам долларов. 28 июля в весе до 66 килограмм бронзу завоевал еще один представитель Молдавии Денис Виеру.

В Париже за иностранные сборные выступают более 70 уроженцев России или бывших спортсменов наших национальных команд.

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