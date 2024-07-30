Первая российская медаль на Олимпиаде. Но уроженец Москвы Османов выступает за другую страну

Адиль Османов завоевал бронзу в дзюдо.

29 июля состоялся олимпийский турнир по дзюдо среди мужчин в весе до 73 килограмм. Бронзовую медаль завоевал Адиль Османов, родившийся и выросший в Москве, но представляющий на Играх Молдавию. До этого главные успехи 24-летнего спортсмена проходили в основном на молодежных турнирах.

Уехал в Кишинев в зрелом возрасте

В поединке за третье место Османов разобрался с более титулованным Мануэлем Ломбардо. 25-летний итальянец — чемпион Европы 2021 года и Средиземноморских игр 2018-го. Дважды он забирал серебряные медали мировых первенств: в 2021-м в весе до 66 килограмм, в 2023-м — до 73, где он и выступал на Олимпиаде. У Адиля до Игр не было соотносимых достижений.

Османов родился 2 июля 2000 года в Москве и мог бы выступать за Россию, а также за Азербайджан и Молдавию — из этих стран родители спортсмена. Отец-азербайджанец занимался самбо, мама — легкой атлетикой. Сам Адиль пришел в дзюдо в 2011 году в Москве, где прожил следующие шесть лет жизни.

Адиль уехал в Кишинев уже в зрелом возрасте — там продолжил заниматься дзюдо и два года жил в общежитии, пока родители оставались в Москве. Сейчас он так же живет в столице Молдавии вместе с мамой: отец Османова скончался. Ему дзюдоист посвятил бронзовую медаль парижской Олимпиады. «Если бы мой отец был жив, я уверен, он гордился бы мной», — говорил спортсмен еще в марте.

Сражался страстно и был щедро вознагражден

До бронзовой олимпийской медали Османов в основном побеждал на молодежном уровне. Дважды занимал третье место на чемпионате Европы среди дзюдоистов до 23 лет, а в 2018-м выиграл Кубок Европы среди юниоров. На взрослых соревнованиях наивысшим достижением Адиля оставалась победа на Гран-при в Линце в марте этого года.

«Адиль Османов приносит Республике Молдавия вторую бронзовую медаль, — написала в соцсетях президент Молдавии Майя Санду. — Поздравляем, Адиль! Вы смело дебютировали, сражались страстно и были щедро вознаграждены. Большое браво тренерскому составу и всем, кто вас поддерживал».

За бронзовую медаль молдавским спортсменам полагается вознаграждение в два миллиона леев, что эквивалентно примерно 112 тысячам долларов. 28 июля в весе до 66 килограмм бронзу завоевал еще один представитель Молдавии Денис Виеру.

В Париже за иностранные сборные выступают более 70 уроженцев России или бывших спортсменов наших национальных команд.