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Сегодня, 06:40

Коровашков: «На Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за погибшего Адаева»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский каноист Алексей Коровашков рассказал, что будет выступать на Олимпийских играх и за погибшего тренера Дмитрия Адаева, который был очень близким человеком для спортсмена.

«Для меня это очень большая потеря, тренеры становятся отцами даже для возрастных спортсменов, как это было в моем случае. Он был очень близким для меня человеком, его смерть стала большой потерей не только для меня, но и для всей сборной команды России, для всех, кто занимается греблей. Большую часть сезона мы работали с ним, последний раз общались две недели назад. Мне сейчас очень непросто говорить, я очень расстроен случившимся, но на Олимпиаде в Париже мы будем выступать и за него», — цитирует ТАСС Коровашкова.

Во вторник, 16 июля, стало известно, что специалист попал в ДТП по пути на соревнования на трассе «Курск — Саратов».

Дмитрий Адаев. Тренер сборной России по гребле Адаев трагически погиб в ДТП
Источник: ТАСС
Алексей Коровашков
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