Коровашков — о четвертом месте на Олимпиаде: «Помешал ветер»

Российский гребец Алексей Коровашков поделился эмоциями после четвертого места в паре с Захаром Петровым в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

«Четвертые? Полный ***! Может, фотофиниш посмотрят там? Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — сказал Коровашков «СЭ».

Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).