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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 09:58

Чехия лишила россиян возможности отобраться на Олимпиаду в гребном слаломе

Светлана Черниговская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российские гребцы не смогут выступить на Олимпиаде в Париже в слаломе, поскольку Чехия отказалась допустить их на квалификационный турнир, который пройдет в Праге с 7 по 9 июня. Эти соревнования были последней возможностью для представителей РФ получить квоты на Игры-2024.

«Международная федерация каноэ ранее провела опрос стран, которые в 2024 году будут принимать международные старты, на предмет возможности участия российских спортсменов в соревнованиях, которые пройдут на их территории. Я не в курсе, что именно ответили чехи, но до квалификационного турнира в Праге мы не допущены, поэтому возможности отобраться на Олимпиаду у россиян нет», — сообщил ТАСС главный тренер национальной команды по гребному слалому Максим Образцов.

При этом, по словам специалиста, россиян в нейтральном статусе в 2024 году допустили до участия в двух этапах Кубка мира и первенстве планеты.

«Мы сейчас рассматриваем со всех сторон вопрос возможности нашего участия в этих стартах, ведем диалог с международной федерацией относительно условий допуска. Пока окончательного решения нет, и ни один член сборной России по гребному слалому не подавал заявок на нейтральный статус», — добавил Образцов.

На Олимпиаде в Париже гребной слалом войдет в программу соревнований в девятый раз. Как и в Токио, спортсмены выступят в шести дисциплинах. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее российские гребцы завоевали лицензию на Олимпиаду в каноэ-двойках. Алексей Коровашков и Иван Штыль стали победителями заезда на 500 метров на европейском отборочном турнире в венгерском Сегеде.

Источник: ТАСС
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