Губерниев: «Захар Петров ментально готов бороться за самые высокие места на Олимпиаде»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о выходе российского каноиста Захара Петрова в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпийских играх-2024.

«Он молодец, что сразу оказался в полуфинале. Как мы видим, утешительные заплывы не для наших ребят. В Захаре есть что-то от Максима Опалева. Настырность, колоссальная работоспособность, трудолюбие и воля. Захар Петров ментально готов бороться за самые высокие места на Олимпиаде», — сказал Губерниев «СЭ».

22-летний Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1000 м на Играх в Париже. В пятницу, 9 августа, пройдут полуфинальные (12.30 мск) и финальные (14.40 мск) заезды.

Константин Передерий