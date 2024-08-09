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Париж-2024

Сегодня, 21:39

Губерниев: «Архипову было бы не лишним извиниться перед Ромасенко»

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова в адрес каноистки Олеси Ромасенко.

«Безусловно, Архипов не прав и нужно быть аккуратнее в словах о спортсменах. Насколько я знаю, никакого конфликта у президента федерации с Олесей нет. Мне кажется, было бы не лишним извиниться перед спортсменкой. Он перегнул палку со своими словами. Думаю, им просто надо поговорить, и все будет в порядке», — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

На Играх-2024 в Париже Ромасенко заняла четвертое место в четвертьфинальном заезде на дистанции 200 метров.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Губерниев
Евгений Архипов
Олеся Ромасенко
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