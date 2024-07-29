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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 19:13

Француз Гестин стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на каноэ на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Француз Николя Гестин выиграл золото в гребном слаломе на каноэ на Олимпийских играх в Париже.

Серебро завоевал британец Адам Берджесс, бронзу — словак Матей Бенюш.

Для 24-летнего Гестина это первое золото Олимпийских игр. Он также является серебряным призером чемпионата мира-2023 в этой дисциплине.

Гребной слалом

Париж (Франция)

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка

Финал

1. Николя Гестин (Франция) — 91.36

2. Адам Берджесс (Великобритания) — 96.84

3. Матей Бенюш (Словакия) — 97.03

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