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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 12:17

Глава Всероссийской федерации гребли: «Если ребята завоюют любую медаль на Олимпиаде, то будут героями»

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления россиян на Олимпиаде в Париже.
В олимпийской программе по гребле примут участие три спортсмена из России — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.
«Мое понимание успеха на этой Олимпиаде — это любые медали. Надеюсь, что у нас получится завоевать медали. Сложная ситуация в том, что у нас не допустили ключевого спортсмена. Если ребята завоюют любую медаль, то они будут героями», — сказал Архипов «СЭ».
Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
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