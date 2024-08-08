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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 16:30

Глава Всероссийской федерации гребли раскритиковал выступление Ромасенко на Олимпиаде

Сергей Жуков
корреспондент
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Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» оценил выступление российской каноистки Олеси Ромасенко на Олимпиаде в Париже.

«Олеся не хочет работать. Это ее самая большая беда. Она способная и многолетний лидер в команде в одиночке на 200 м. Она прошла через сетку квалификации и не взяла лицензию. Потом была очень хитрая система перераспределения лицензий. Олеся не имеет к этому никакого отношения.

Она говорит, что писала какие-то письма, но решения принимала Международная федерация каноэ. На таких соревнованиях спортсмены выступают не как в обычный год. К такому надо готовиться. Олеся не хочет готовиться и работать. Она взрослый человек. Она сама должна вразумить себя. Выступила так, как смогла. Остальное обсуждать бессмысленно», — сказал Архипов «СЭ».

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ. Российские спортсмены выступают на парижских Играх в нейтральном статусе и с запретом на использование государственной символики.

Олимпиада
Евгений Архипов
Олеся Ромасенко
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