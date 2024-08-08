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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:40

Гребчиха Ромасенко поблагодарила корреспондента «СЭ» за поддержку на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гребчиха Олеся Ромасенко в комментарии для «СЭ» отметила, что чувствовала поддержку российкого журналиста на финише своего четвертьфинального заезда на Олимпиаде в Париже.

— Я слышала вас! Вероятно, мне это в том числе помогло на финише прибавить и улучшить результат. Не знаю, как вы перекричали весь эту толпу на стадионе, я не знаю, — со смехом сказала Ромасенко о криках корреспондента «СЭ» на финише своего заезда.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.

Олеся Ромасенко
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