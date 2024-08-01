Соревнования по гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде в Париже начнутся 6 августа

Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 10 августа. Соревнования пройдут в центре гребли. В слаломе — с 27 по 5 августа, а в гребле на гладкой воде — с 6 по 10 августа. Медали будут разыграны в 16 дисциплинах (8 у мужчин и 8 у женщин).

От России в Париж отправятся три каноиста: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Гребля на байдарках и каноэ (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

6 августа

11.30. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Предварительные заезды

14.50. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Четвертьфиналы

7 августа

12.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Предварительные заезды

15.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Четвертьфиналы

8 августа

11.30. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Предварительные заезды

12.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Полуфиналы

13.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Четвертьфиналы

14.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Финал

9 августа

12.30. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Полуфиналы

14.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Финал

10 августа

12.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Полуфиналы

14.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финал

Полное расписание соревнований по гребле на байдарках и каноэ доступно в разделе на сайте «СЭ».