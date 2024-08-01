Гребля на байдарках и каноэ (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 03:00
Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 10 августа. Соревнования пройдут в центре гребли. В слаломе — с 27 по 5 августа, а в гребле на гладкой воде — с 6 по 10 августа. Медали будут разыграны в 16 дисциплинах (8 у мужчин и 8 у женщин).
От России в Париж отправятся три каноиста: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.
11.30. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Предварительные заезды
14.50. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Четвертьфиналы
12.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Предварительные заезды
15.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Четвертьфиналы
11.30. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Предварительные заезды
12.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Полуфиналы
13.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Четвертьфиналы
14.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Финал
12.30. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Полуфиналы
14.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Финал
12.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Полуфиналы
14.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финал
Полное расписание соревнований по гребле на байдарках и каноэ доступно в разделе на сайте «СЭ».