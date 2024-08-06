Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Сегодня, 10:20
Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин в рамках Олимпиады-2024 пройдут во вторник, 6 августа. В программе: байдарки-четверки 500 м, байдарки-двойки 500 м и каноэ-двойки 500 м. Российские спортсмены Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко выступают в Париже-2024 в нейтральном статусе.
10.30 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды
11.00 Женщины. Байдарки-четверки 500 м. Заезды
11.30 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды
12.00 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Заезды
12.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды
13.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Заезды
14.10 Мужчины. Байдарки-четверки 500 м. 1/4 финала
14.20 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала
14.50 Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. 1/4 финала
15.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала
15.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. 1/4 финала
«СЭ» проведет текстовую трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.