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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 10:15

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 7 августа

Захар Петров выступит на Олимпиаде в квалификации каноэ-одиночки на 1000 метров
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Олимпиада.
Фото Global Look Press
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Соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин на Олимпийских играх-2024 в Париже состоятся в среду, 7 августа. В программе: байдарки-одиночки 500 метров и каноэ-одиночки 1000 метров. На Олимпиаду приехали российские каноисты Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. Сегодня выступит Петров в квалификации каноэ-одиночки на 1000 метров. Публикуем расписание состязаний.

Расписание соревнований по гребле на байдарках и каноэ

7 августа, среда

10.30 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Заезды

11.40 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Заезды

12.40 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Заезды

14.30 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. 1/4 финала

15.10 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. 1/4 финала

15.40 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. 1/4 финала

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Олимпиада
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