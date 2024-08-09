Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

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В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдут полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
Россиянин Захар Петров выступит в решающих соревнованиях каноэ-одиночки. Ранее спортсмен показал второй результат в предварительной гонке на каноэ на дистанции 1000 метров и напрямую вышел в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.