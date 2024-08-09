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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 11:30

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

Полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ пройдут 9 августа на Олимпийских играх
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Захар Петров (слева).
Фото Global Look Press
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В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдут полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Россиянин Захар Петров выступит в решающих соревнованиях каноэ-одиночки. Ранее спортсмен показал второй результат в предварительной гонке на каноэ на дистанции 1000 метров и напрямую вышел в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

  • 11.30 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы
  • 11.50 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы
  • 12.10 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы
  • 12.30 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Полуфиналы
  • 13.50 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал
  • 14.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Финал
  • 14.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал
  • 14.50 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Париж принимает летние Олимпийские игры 2024. Олимпийские игры-2024 в Париже: основная информация, виды спорта и расписание, фавориты и состав России

Захар Петров
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