Гребной слалом на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Сегодня, 13:00
Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по гребному слалому пройдут с 27 июля по 5 августа. Будут разыграны 6 комплектов наград среди мужчин и женщин. Также в 2024 году впервые в истории состоятся мужские и женские соревнования по экстрим-слалому.
16:00. Мужчины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды
16:50. Женщины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды
16:30. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфинал
18:45. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал
16:30. Мужчины. Каноэ-одиночка. Полуфинал
18:20. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал
16:00. Женщины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды
17:00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды
16:30. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал
18:25. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал
16:30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал
18:30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал
16:30. Мужчины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды
17:45. Женщины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды
16:30. Женщины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал
16:52. Мужчины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал
17:15. Женщины. Экстремальный слалом. Полуфинал
17:28. Мужчины. Экстремальный слалом. Полуфинал
17:55. Женщины. Экстремальный слалом. Финал
17:55. Мужчины. Экстремальный слалом. Финал
Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.