Гребной слалом на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Летние Олимпийские игры в Париже стартовали 24 июля и завершатся 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по гребному слалому пройдут с 27 июля по 5 августа. Будут разыграны 6 комплектов наград среди мужчин и женщин. Также в 2024 году впервые в истории состоятся мужские и женские соревнования по экстрим-слалому.

Расписание гребного слалома на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

16:00. Мужчины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

16:50. Женщины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

28 июля, воскресенье

16:30. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18:45. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

29 июля, понедельник

16:30. Мужчины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18:20. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

30 июля, вторник

16:00. Женщины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

17:00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

31 июля, среда

16:30. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18:25. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

1 августа, четверг

16:30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18:30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

4 августа, воскресенье

16:30. Мужчины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

17:45. Женщины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

5 августа, понедельник

16:30. Женщины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

16:52. Мужчины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

17:15. Женщины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17:28. Мужчины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17:55. Женщины. Экстремальный слалом. Финал

17:55. Мужчины. Экстремальный слалом. Финал