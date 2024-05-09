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Сегодня, 22:13

Матыцин: «Российские каноисты подтвердили высокий уровень готовности в отборе на Олимпиаду»

Руслан Минаев
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Исполняющий обязанности министра спорта России Олег Матыцин назвал отличным результатом завоевание олимпийских лицензий российскими каноистами.

«Поздравляю Алексея Коровашкова, Ивана Штыля и Захара Петрова с завоеванием олимпийских лицензий на Игры 2024 года! Наши опытные и титулованные спортсмены Алексей Коровашков и Иван Штыль, являющиеся призерами Олимпийских игр и неоднократными победителями чемпионатов мира, показали отличный результат и подтвердили высокий уровень готовности», — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

Источник: ТАСС
Олег Матыцин
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