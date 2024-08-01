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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 19:26

Итальянец де Дженнаро выиграл золото в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
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Итальянец Джованни де Дженнаро стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде в Париже.

Он показал результат 88,22 балла. Серебряную медаль завоевал француз Титуан Кастрик (88,42). Бронзовым призером стал испанец Пау Эчанис (88,47).

32-летний де Дженнаро является чемпионом мира и Европы.

Гребной слалом

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-одиночка

Финал

1. Джованни де Дженнаро (Италия) — 88,22

2. Титуан Кастрик (Франция) — 88,42

3. Пау Эчанис (Испания) — 88,87

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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