Итальянец де Дженнаро выиграл золото в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде-2024

Сегодня, 19:26
Итальянец Джованни де Дженнаро стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде в Париже.
Он показал результат 88,22 балла. Серебряную медаль завоевал француз Титуан Кастрик (88,42). Бронзовым призером стал испанец Пау Эчанис (88,47).
32-летний де Дженнаро является чемпионом мира и Европы.
Гребной слалом
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка
Финал
1. Джованни де Дженнаро (Италия) — 88,22
2. Титуан Кастрик (Франция) — 88,42
3. Пау Эчанис (Испания) — 88,87