Итальянец де Дженнаро выиграл золото в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде-2024

Итальянец Джованни де Дженнаро стал олимпийским чемпионом в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде в Париже. Он показал результат 88,22 балла. Серебряную медаль завоевал француз Титуан Кастрик (88,42). Бронзовым призером стал испанец Пау Эчанис (88,47). 32-летний де Дженнаро является чемпионом мира и Европы. Гребной слалом Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Байдарка-одиночка Финал 1. Джованни де Дженнаро (Италия) — 88,22 2. Титуан Кастрик (Франция) — 88,42 3. Пау Эчанис (Испания) — 88,87