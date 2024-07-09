Каноистка Ромасенко приняла приглашение на Олимпиаду в Париже

Российская каноистка Олеся Ромасенко примет участие в Олимпийских играх-2024, которые пройдут в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный сайт Международного олимпийского комитета (МОК).

34-летняя спортсменка приняла приглашение на Олимпиаду.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.