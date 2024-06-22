Главный тренер сборной Белоруссии по гребле – об Олимпиаде: «Наш президент сказал если есть желание, то почему не поехать?»

Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» высказался о выступлении на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Наш президент сказал: если вы конкурентоспособны, сможете составить конкуренцию, и у вас есть желание выступать в Париже, то почему нет? В гребле у нас будет Олег Ереня — очень сильный спортсмен, у него шикарные шансы в байдарке-одиночке. Шанс на медаль вполне имеется.

Касательно нейтрального статуса, тут как посмотреть. Если в плане соревновательного опыта, то, конечно же, плюс. А вот то, что не поднимается флаг, не играет гимн… Ты выходишь в однотонной экипировке на пьедестал, а спортсмены из некоторых стран уходят с пьедестала принципиально, чтобы не фотографироваться с тобой… Вот это, я считаю, большой минус. Пропадает интерес, чувство спортивного праздника», — сказал Щербак.

МОК допускает на Игры в Париж ограниченное число атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.