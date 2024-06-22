Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 15:30

Главный тренер сборной Белоруссии по гребле – об Олимпиаде: «Наш президент сказал если есть желание, то почему не поехать?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Telegram Дзен

Чемпион мира и Европы, главный тренер сборной Белоруссии по гребле на байдарках и каноэ Константин Щербак в интервью «СЭ» высказался о выступлении на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Наш президент сказал: если вы конкурентоспособны, сможете составить конкуренцию, и у вас есть желание выступать в Париже, то почему нет? В гребле у нас будет Олег Ереня — очень сильный спортсмен, у него шикарные шансы в байдарке-одиночке. Шанс на медаль вполне имеется.

Касательно нейтрального статуса, тут как посмотреть. Если в плане соревновательного опыта, то, конечно же, плюс. А вот то, что не поднимается флаг, не играет гимн… Ты выходишь в однотонной экипировке на пьедестал, а спортсмены из некоторых стран уходят с пьедестала принципиально, чтобы не фотографироваться с тобой…  Вот это, я считаю, большой минус. Пропадает интерес, чувство спортивного праздника», — сказал Щербак.

 
Белорусские гребцы соревнуются на&nbsp;Играх БРИКС. «Логики в санкциях я не вижу никакой. Мы готовы выступать всегда и везде». Взгляд на спортивные ограничения из Белоруссии

МОК допускает на Игры в Париж ограниченное число атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Олимпиада
1
Читайте также
Арбитры Евро-2024 допустили несколько грубейших ошибок
Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид играет в дырявых носках
Группировка войск «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции в ДНР
Русское дерби в Саудовской Аравии, где точно будет нокаут и уважение. Прогноз поединка Сергей Павлович – Александр Волков турнире UFC
Репетицию открытия Олимпиады в Париже отложили из-за быстрого течения реки Сены
В Киеве заявили о намерении провести второй «саммит мира» до конца года
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Отстраненный от олимпийского отбора российский спортсмен призвал поддержать тех, кто поедет на Игры в Париж