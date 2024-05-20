Международная федерация каноэ лишила россиянку Исхакову нейтрального статуса

Международная федерация каноэ (ICF) лишила генерального секретаря Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елену Исхакову нейтрального статуса.

«На данный момент у меня нет нейтрального статуса», — цитирует Исхакову ТАСС.

Исхакова поехала в качестве руководителя делегации на квалификационный предолимпийский турнир в Сегеде (Венгрия), на который она ранее получила нейтральный статус. Соревнования проходили с 8 по 9 мая.

По словам ВФГБК Евгения Архипова, ICF отказывается комментировать отзыв нейтрального статуса Исхаковой.

В апреле прошлого года ICF допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе.