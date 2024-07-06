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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 11:11

Международная федерация каноэ присвоила нейтральный статус 32 российским гребцам

Виктория Кравченко
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Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 32 молодым российским спортсменам, сообщает ТАСС.

Статус поличили атлеты, специализирующимся в гребле на байдарках и каноэ, а также в гребном слаломе.

Возможность выступать на международных стартах без флага и гимна своей страны получили Егор Смирнов, Андрей и Иван Козловы, Марина Новыш, Мария Соколова, Андрей Медведев, Алина Баркова, Ангелина Макачева, Алексей Сизов, Александр Харламцев и Таисия Логачева (все — гребной слалом), Максим Каратаев, Екатерина Шляпникова, Анна Пивоварова, София Штиль, Елизавета Выпряжкина, Александр Боц, Дарья Горбачева, Антон и Денис Красновы, Анастасия Кравченко, Анатолий Кулагин, Александр Минеев, Иван Новожилов, Александра Смирнова, Михаил Снанговский, Дмитрий Валуев, Яна Васильева, Александра Власова, Александра Волкова, Елизавета Яковлева и Савелий Сидоров (все — гребля на байдарках и каноэ).

В список из 32 нейтральных атлетов возрастом до 23 лет вошел 21 представитель гребли на байдарках и каноэ, а также 11 спортсменов, занимающихся гребным слаломом.

МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде, которая пройдет с 24 июля по 11 августа, только в нейтральном индивидуальном статусе и при соблюдении ряда критериев. При этом представителям России и Белоруссии запрещено принимать участие в параде спортсменов на церемонии открытия Игр 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/21292875
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