Российский каноист Павлов — об отстранении от олимпийского отбора: «Не согласен с этим решением»

Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении от олимпийского отбора из-за «опасной» активности в соцсетях по версии Международной федерации каноэ (ICF).

«Я уже как-то успокоился, и готовлюсь дальше. Готовился вот к Играм БРИКС. Как показали соревнования — подготовился успешно. Все что не делается — все делается к лучшему. И хорошо, что у нас есть два-три экипажа в сборной, которые могут в любую секунду заменить друг друга и показать наилучший результат на мировом и европейском уровне.

Если мое мнение спрашиваете, то я, разумеется, не согласен с этим решением. Все-таки есть свобода мнений какая-то, суверенитет страны. Это уже явно перебор. Понятно, что просто искали повод. Вот им повезло, нашли... Захотят, найдут. Бог им судья", — сказал Павлов.

Вместо Павлова на олимпийский отбор заявились Иван Штыль и Алексей Коровашков и выиграли квоту для участия в Играх в Париже.