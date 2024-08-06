Ромасенко — о том, как попала на Олимпиаду: «Были нюансы, расскажу потом — сейчас разминаться надо»

Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала, как сумела отобраться на Олимпиаду-2024.

— Как попала на Олимпиаду? Да стандартная история, на самом деле. Лицензию получила — приехала. Здесь все участники с лицензиями. Писала письма? Я бы сказала так — были нюансы, но я вам когда-нибудь потом расскажу. Мне сейчас разминаться надо. (Улыбается.) — ответила Ромасенко на вопрос «СЭ».

34-летняя Ромасенко в июле 2024 года приняла приглашение принять участие в летней Олимпиаде в Париже. Она является шестикратным призером чемпионатов мира и трехкратной чемпионкой Европы.