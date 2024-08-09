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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:56

Захар Петров стал четвертым в финале Олимпиады в дисциплине каноэ-одиночки

Игнат Заздравин
Корреспондент
Захар Петров.
Фото Reuters
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Российский гребец Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпийских игр-2024 в дисциплине каноэ-одиночки.

22-летний спортсмен финишировал с результатом 3 минуты 45,28 секунды.

Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.43,16), завоевавший золотую медаль. Серебро — у бразильца Исакиаса Кейроса (3.44,33). Бронзу завоевал молдаванин Сергей Тарновский (3.44,68).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию 14-го медального дня на Олимпиаде в Париже.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м

Финал

1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.43,16

2. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 3.44,33

3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 3.44,68

4. Захар Петров (Россия) — 3.45,28

Источник: Медальный зачет Олимпиады
Олимпиада
Захар Петров
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