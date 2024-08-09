Захар Петров стал четвертым в финале Олимпиады в дисциплине каноэ-одиночки

Сегодня, 14:56
Российский гребец Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпийских игр-2024 в дисциплине каноэ-одиночки.
22-летний спортсмен финишировал с результатом 3 минуты 45,28 секунды.
Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.43,16), завоевавший золотую медаль. Серебро — у бразильца Исакиаса Кейроса (3.44,33). Бронзу завоевал молдаванин Сергей Тарновский (3.44,68).
«СЭ» ведет текстовую трансляцию 14-го медального дня на Олимпиаде в Париже.
Гребля на байдарках и каноэ
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м
Финал
1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.43,16
2. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 3.44,33
3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 3.44,68
4. Захар Петров (Россия) — 3.45,28