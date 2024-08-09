Захар Петров стал четвертым в финале Олимпиады в дисциплине каноэ-одиночки

Российский гребец Захар Петров занял четвертое место в финале Олимпийских игр-2024 в дисциплине каноэ-одиночки. 22-летний спортсмен финишировал с результатом 3 минуты 45,28 секунды. Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.43,16), завоевавший золотую медаль. Серебро — у бразильца Исакиаса Кейроса (3.44,33). Бронзу завоевал молдаванин Сергей Тарновский (3.44,68). «СЭ» ведет текстовую трансляцию 14-го медального дня на Олимпиаде в Париже. Гребля на байдарках и каноэ Париж (Франция) Олимпийские игры Мужчины Каноэ-одиночка, 1000 м Финал 1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.43,16 2. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 3.44,33 3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 3.44,68 4. Захар Петров (Россия) — 3.45,28