Китайские гребцы завоевали золото и установили рекорд в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде

Китайские гребцы Ксу Шиксяо и Сун Менгя выиграли золото в финале женских соревнований каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

Китаянки финишировали с результатом — 1 минута 52,81 секунды. Это позволило им установить новый олимпийский рекорд в этой дисциплине.

Второе место заняли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок из Украины (1.54,30). Третьими стали канадцы Слоан Маккензи и Кэти Винсент (1.54,36).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию 14-го медального дня на Олимпиаде в Париже.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Каноэ-двойка, 500 м

Финал

1. Ксу Шиксяо / Сун Менгя (Китай) — 1.52,81

2. Людмила Лузан / Анастасия Рыбачок (Украина) — 1.54,30

3. Слоан Маккензи / Кэти Винсент (Канада) — 1.54,36