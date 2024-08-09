Немцы Шопф и Лемке выиграли золото в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде

Немецкие гребцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали на Олимпиаде в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 м. Их время — 1.26,87. Венгерская пара Бенче Надаш и Шандор Тотка завоевали серебро со временем 1.27,15. Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестхуйсен и Том Грин стали обладателями бронзы (1.27,29).

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-двойка, 500 м

Финал

1. Якоб Шопф / Мак Лемке (Германия) — 1.26,87

2. Бенче Надаш / Шандор Тотка (Венгрия) — 1.27,15

3. Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин (Австралия) — 1.27,29