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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:55

Немцы Шопф и Лемке выиграли золото в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Немецкие гребцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали на Олимпиаде в дисциплине каноэ-двойки на дистанции 500 м. Их время — 1.26,87. Венгерская пара Бенче Надаш и Шандор Тотка завоевали серебро со временем 1.27,15. Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестхуйсен и Том Грин стали обладателями бронзы (1.27,29).

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Байдарка-двойка, 500 м

Финал

1. Якоб Шопф / Мак Лемке (Германия) — 1.26,87

2. Бенче Надаш / Шандор Тотка (Венгрия) — 1.27,15

3. Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин (Австралия) — 1.27,29

Источник: Медальный зачет Олимпиады 2024
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