Немцы Шопф и Лемке выиграли золото в гребле на байдарках и коноэ на Олимпиаде

Сегодня, 14:55
Немцы Якоб Шопф и Мак Лемке завоевали золотые медали в гребле на байдарках и коноэ на Олимпиаде в Париже. Их время — 1.26,87. Венгерская пара Бенче Надаш и Шандор Тотка завоевали серебро со временем — 1.27,15. Австралийские байдарочники Жан ван дер Вестхуйсен и Том Грин стали обладателями бронзы (1.27,29).
Гребля на байдарках и каноэ
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-двойка, 500 м
Финал
1. Якоб Шопф / Мак Лемке (Германия) — 1.26,87
2. Бенче Надаш / Шандор Тотка (Венгрия) — 1.27,15
3. Жан ван дер Вестхуйсен / Том Грин (Австралия) — 1.27,29