Новозеландки Каррингтон и Хоскин выиграли золото Олимпиады в байдарке-двойке

Новозеландки Лиза Каррингтон и Алисия Хоскин завоевали золотые медали в гребле на байдарках и каноэ. Спортсменки показали время — 1 минуту 37,28 секунды.

Серебряные медали выиграли Тамара Чипеш и Алида Гажо из Венгрии (1.39,39). Бронзу забрали немки Паулина Пажек и Юле Мари Хаке и венгерки Ноеми Пупп и Сара Фойт. У обеих пар время — 1 минута 39,46 секунды.

Гребля на байдарках и каноэ

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Байдарка-двойка, 500 м

Финал

1. Лиза Каррингтон / Алисия Хоскин (Новая Зеландия) — 1.37,28

2. Тамара Чипеш / Алида Гажо (Венгрия) — 1.39,39

3. Паулина Пажек / Юле Мари Хаке (Германия) — 1.39,46

3. Ноеми Пупп / Сара Фойт (Венгрия) — 1.39,46

«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже