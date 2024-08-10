Чех Достал выиграл золото в гребле на байдарках и каноэ на Олимпиаде

Сегодня, 14:35
Чех Йозеф Достал завоевал золотую медаль в гребле на байдарках и каноэ в дисциплине байдарка-одиночка на дистанции 1000 метров на Олимпиаде в Париже. Его время составило — 3.24,07.
Серебро завоевал венгр Адам Варга (3.24,76), бронза также у спортсмена из Венгрии Балинта Копаса (3.25,68).
Четвертое место занял белорус Владислав Кравец (3.28,10).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.
Гребля на байдарках и каноэ
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
Байдарка-одиночка, 1000 м
Финал
1. Йозеф Достал (Чехия) — 3.24,07
2. Адам Варга (Венгрия) — 3.24,76
3. Балинт Копас (Венгрия) — 3.25,68
4. Владислав Кравец (Белоруссия) — 3.28,10