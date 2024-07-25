Олимпийский чемпион Федоровцев рассказал, что не будет смотреть Игры в Париже

Сегодня, 19:50
Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ», что будет выборочно следить за результатами летних Игр в Париже.
— Уже стартовали предварительные соревнования на Олимпиаде в Париже. Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли смотреть Игры. Как вы считаете?
— Я лично смотреть Олимпиаду не стану. Буду следить за результатами в своем виде спорта и в нескольких других, которые мне интересны, в том числе волейболе. Возможно, в волейболе какие-то игры понаблюдаю. Но не будет так, как раньше, когда я смотрел все виды спорта. Наверное, для меня такое впервые.
— Дело в отсутствии российской сборной?
— В первую очередь, да. Неинтересно. Но, естественно, там, где россияне будут выступать, тоже послежу. В Париже несколько наших гребцов-каноистов соревнуются. Посмотрю, — сказал Федоровцев «СЭ».