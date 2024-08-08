Петров считает, что достойно выступил с Коровашковым в каноэ-двойках

Российский гребец Захар Петров поделился эмоциями после четвертого места в паре с Алексеем Коровашковым в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

«Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно», — сказал «СЭ» Петров.

Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).