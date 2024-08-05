Польскую каноистку допустили до Олимпиады-2024 после заражения допингом от собаки

Польская каноистка Дорота Боровска допущена до участия в Олимпийских играх в Париже после нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

18 июля спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях после положительной допинг-пробы. В ее организме был найден метаболит клостебола.

«Можно сказать, что в ходе разбирательства спортсменка предоставила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к ее положительному тесту и что, учитывая очень низкие количества препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила никакой выгоды от какого-либо ненадлежащего эффекта повышения производительности. После изучения материалов дела и научной экспертизы ITA приняла объяснение спортсменки, то есть, что это был случай непреднамеренного заражения», — говорится в заявлении на сайте ITA.

Во вторник, 6 августа, Боровска выступит в парном разряде с Сильвией Щербиньской на дистанции 500 метров. 8 августа 28-летняя спортсменка примет участие в заплыве на дистанции 200 метров в одиночном разряде.