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Париж-2024

Сегодня, 07:50

Польскую каноистку допустили до Олимпиады-2024 после заражения допингом от собаки

Руслан Минаев
Дорота Боровска.
Фото Global Look Press
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Польская каноистка Дорота Боровска допущена до участия в Олимпийских играх в Париже после нарушения антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного агентства тестирования (ITA).

18 июля спортсменка была временно отстранена от участия в соревнованиях после положительной допинг-пробы. В ее организме был найден метаболит клостебола.

«Можно сказать, что в ходе разбирательства спортсменка предоставила доказательства того, что непреднамеренный контакт с запрещенным веществом, содержащимся в лекарстве, используемом для лечения травм ее собаки, привел к ее положительному тесту и что, учитывая очень низкие количества препарата, усвоенного спортсменкой, она не получила никакой выгоды от какого-либо ненадлежащего эффекта повышения производительности. После изучения материалов дела и научной экспертизы ITA приняла объяснение спортсменки, то есть, что это был случай непреднамеренного заражения», — говорится в заявлении на сайте ITA.

Дорота Боровска объяснила попадание допинга в&nbsp;ее&nbsp;организм лечением собаки. Польская каноистка заявила, что допинг попал в организм во время лечения собаки. Вместо нее на Олимпиаду поехала россиянка Ромасенко

Во вторник, 6 августа, Боровска выступит в парном разряде с Сильвией Щербиньской на дистанции 500 метров. 8 августа 28-летняя спортсменка примет участие в заплыве на дистанции 200 метров в одиночном разряде.

Олимпиада
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