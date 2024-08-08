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8 августа, 15:35

Ромасенко — о допинге Боровски: «Она показывала мазь, которой лечила собаку. Там есть это вещество»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская гребчиха Олеся Ромасенко в комментарии для «СЭ» поделилась мнением о ситуации вокруг представительницы Польши Дороты Боровски, в допинг-пробе которой перед Играми был обнаружен анаболический стероид — клостебол. Однако спортсменка сумела доказать, что вещество попало в организм случайно — из лекарства для собаки.

— Как вы относитесь к тому, что польку Дороту Боровски допустили к соревнованиям? У нас пару разбивают просто так: Коровашкова со Штылем.

— Думаю, не надо сравнивать эти два случая. У нас один конфликт с МОК, а здесь уже допинговый скандал. Это два разных события. Если ее оправдали через CAS, значит, она предоставила все доказательства. Она показывала мазь, которую использовала. Там в составе конкретно написано, есть такая штука. А как оно работает, если попало в кожу, сколько надо времени, чтобы продержалось, — минута, две, пять. Она притом обрабатывала, наверное, недельку-две. Лапа — это вообще самое сложное место, где заживают подушечки у собак. И, видимо, оно все-таки впиталось в кожу. А у них еще лаборатории очень чувствительные, похоже, словили этот момент.

— То есть вы нормально относитесь к ситуации?

— Все равно невозможно стать чемпионом, если ты не работаешь. Ну кто-то предполагает, что это такая схема. Якобы они прикрывались этим. На самом деле не успели просто вывести из организма. Но это все теория.

— Есть решение суда.

— Скажем так, у них есть объяснение, и оно было использовано как основание для решения в ее пользу и допуска к соревнованиям, — сказала «СЭ» Ромасенко.

Россиянка получила право выступать на Олимпиаде после отстранения Боровски и сохранила квоту после допуска польской спорстменки к Играм. Ромасенко выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.

Дорота Боровска. Заразную собаку сделали крайней. CAS оправдал провалившую допинг-тест каноистку Боровску

Олеся Ромасенко
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