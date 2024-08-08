Российская каноистка Ромасенко не смогла пройти в полуфинал Олимпиады

Российская гребчиха Олеся Ромасенко не смогла выйти в полуфинал Олимпиады-2024 в соревнованиях каноисток-одиночниц.

Спортсменка заняла четвертое место в первом четвертьфинальном заезде. Победителем заезда стала украинка Анастасия Рыбачок, которая прошла дистанцию в 200 метров за 47,11 секунды. Ромасенко уступила ей 0,81 секунды.

Вместе с Рыбачок в полуфинал соревнований у каноисток-одиночниц вышла Агнес Анна Кисс из Венгрии, занявшая второе место в заезде.

Финал соревнований у каноисток-одиночниц на дистанции 200 метров на Олимпиаде-2024 пройдет в субботу, 10 августа.