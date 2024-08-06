Российские каноисты Коровашков и Петров вышли в полуфинал на дистанции 500 м

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли первый заплыв квалификации на каноэ на 500 метров.

Они показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Показатель держался с августа 2004-го. Тогда китайский дуэт преодолел дистанцию за 1.38,91.

Коровашков и Петров вышли в полуфинал. Также в следующую стадию отобрались итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини, показав время 1.39,17.

В следующем заплыве олимпийский рекорд россиян побил китайский дуэт Хао Лю/Боуэн Джи — 1.37,40.

Полуфиналы пройдут 8 августа. Начало — в 12.20 мск