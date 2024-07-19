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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 13:45

Российские гребцы могут провести на Олимпиаде больше заездов, чем ожидается

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Алексей Коровашков
Алексей Коровашков.
Фото Global Look Press
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Как рассказал «СЭ» президент Федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов, россияне имеют право выступить на двух олимпийских дистанциях, причем на 1000 метров в теории у России может быть два представителя. На официальном сайте международной федерации в графе «квоты» напротив этой дистанции стоит ноль, выяснил «СЭ».

«Правила Международного олимпийского комитета несколько отличаются от правил международной федерации. У нас двое мужчин завоевали квоты — на дистанции 1000 метров в одиночке и 500 метров в двойке. По моей информации, Коровашков и Петров точно будут в двойках, и из числа двойки можно заявить кого-то на одиночную дистанцию, причем при желании они оба имеют право участвовать на дистанции 1000 метров. Настрой у всех хороший, а результат зависит от того, как сложится спортивная судьба», — пояснил Архипов.

Ранее Коровашков заявлял, что откажется от выступления на дистанции 1000 метров. Также от России в гребле выступит Олеся Ромасенко.

Сборная России по гребле
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