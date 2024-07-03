Российские каноисты Коровашков и Петров согласились выступить на Олимпиаде в Париже

Российские каноисты Алексей Коровашков и Захар Петров уведомили МОК о согласии выступить на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Я уведомил МОК о своем согласии выступить на Олимпийских играх в Париже, как и Захар Петров. Теперь жду от Международного олимпийского комитета подтверждение, которое уже получил мой товарищ по сборной», — сказал Коровашков ТАСС.

В конце июня МОК допустил спортсменов к участию в Играх-2024. Ранее Петров завоевал олимпийскую лицензию в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м, а Коровашков и Иван Штыль — в каноэ-двойке на пятисотметровке.

Российские атлеты допущены на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.