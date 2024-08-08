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Париж-2024

Сегодня, 12:25

Российские каноисты Коровашков и Петров вышли в финал Олимпиады

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Алексей Коровашков и Захар Петров.
Фото AFP
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Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в финал Олимпиады в соревнованиях каноэ-двоек.

Спортсмены выиграли первый полуфинальный заезд, пройдя дистанцию в 500 метров за 1 минуту и 39,57 секунды.

Вместе с ними в финал вышли Балаш Адольф и Джонатан Даниэль Хайду (Венгрия), занявшие второе место, а также Исакиас Гимараеш Кейруш и Джеки Насименту (Бразилия), финишировавшие третьими.

Финальный заплыв в соревнованиях каноэ-двоек состоится в четверг, 8 августа и начнется в 14.30 (мск).

Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко. Олимпиада-2024: Коровашков и Петров — в финале каноэ-двоек, старт Ромасенко. Онлайн-трансляция 8 августа

Алексей Коровашков
Захар Петров
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