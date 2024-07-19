Российских гребцов лишили одной из квот в официальном документе Олимпиады

На сайте Международной Федерации гребли и каноэ отсутствует квота России на дистанции 1000 метров каноэ-одиночки, которую получил Захар Петров, изучил «СЭ». В документе под названием «финальное распределение квот» есть цифра «2» напротив участников в каноэ-двойках на 500 метрах (там квоту завоевали Коровашков/Штыль), однако напротив дистанции 1000 метров стоит «0».

Пока неизвестно, может ли это означать неучастие россиян в данном виде программы.

В олимпийской программе по гребле от России примут участие три спортсмена — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.