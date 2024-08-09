Российский гребец Петров — о четвертом месте на Олимпиаде: «Сил не хватило»

Российский гребец Захар Петров прокомментировал свой результат на Олимпиаде в Париже. Сегодня, 9 августа, спортсмен пришел 4-м в дисциплине «каноэ-одиночки».

«Соперники очень сильные. Гонка получилась тяжелой. Снова ветер не в мою пользу — он «левый», а я, если можно так сказать, «правый». Приходилось рулить всю дистанцию из-за этого, и под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило», — заявил Захаров.

22-летний спортсмен финишировал с результатом 3 минуты 45,28 секунды.

Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.43,16).