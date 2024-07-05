Участник Олимпиады Коровашков отреагировал на совет Кремлева «не возвращаться»: «Верьте и болейте за нас!»

Российский каноист, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Алексей Коровашков в разговоре с «СЭ» рассказал о подготовке к Играм в Париже. Коровашков отобрался как нейтральный спортсмен, но из-за неучастия Ивана Штыля будет вынужден выступать в двойке с Захаром Петровым, с которым они гребут с одной стороны.

— Я пока не буду бросаться громкими словами. Счастье любит тишину, как говорится. Мы готовимся, тренируемся, притираемся друг к другу, потому что грести с одной стороны... Это нечто новое. Рано о чем-то говорить. Но надежды мы подаем, шансы есть. Пока только в начале пути, дайте нам еще пару недель.

— Вас как участников Олимпиады критикуют, сегодня глава Федерации бокса России Умар Кремлев посоветовал не возвращаться обратно олимпийцам.

— Мы в кругу нашей федерации договорились по-своему. Верьте в нас, болейте!

5 июля Кремлев раскритиковал спортсменов, не отказавшихся принять участие в Олимпиаде-2024 на условиях МОК. Глава Федерации бокса России и IBA посоветовал таким атлетам не возвращаться, а также назвал их предателями.