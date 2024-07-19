Российского гребца Штыля, получившего нейтральный статус от федерации, не допустили к Олимпиаде

38-летний российский каноист Иван Штыль не был допущен к участию в Олимпийских играх в Париже комиссией МОК, рассказал «СЭ» президент Федерации гребли на байдарках и каноэ России Евгений Архипов.

«Да, Штыля не будет на Олимпиаде, так как его не допустила комиссия МОК. Причины нам не пояснили», — сказал Архипов.

Любопытно, что за три месяца до Олимпиады Штыль получил нейтральный статус от Международной федерации каноэ, завоевал квоту на Олимпиаду в двойке с Алексеем Коровашковым, с ним же выиграл чемпионат Европы, и никаких претензий со стороны международных инстанций не возникло.

Иван Штыль — серебряный призер Олимпиады-2012 и 16-кратный чемпион мира.