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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 14:00

Российского гребца Штыля, получившего нейтральный статус от федерации, не допустили к Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Гребец Иван Штыль
Иван Штыль.
Фото Global Look Press
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38-летний российский каноист Иван Штыль не был допущен к участию в Олимпийских играх в Париже комиссией МОК, рассказал «СЭ» президент Федерации гребли на байдарках и каноэ России Евгений Архипов.

«Да, Штыля не будет на Олимпиаде, так как его не допустила комиссия МОК. Причины нам не пояснили», — сказал Архипов.

Любопытно, что за три месяца до Олимпиады Штыль получил нейтральный статус от Международной федерации каноэ, завоевал квоту на Олимпиаду в двойке с Алексеем Коровашковым, с ним же выиграл чемпионат Европы, и никаких претензий со стороны международных инстанций не возникло.

Иван Штыль — серебряный призер Олимпиады-2012 и 16-кратный чемпион мира.

Сборная России по гребле
Иван Штыль
МОК
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