Свирин заявил, что гребцы из России остаются конкурентоспособными после пропуска Олимпиады

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что российские гребцы остаются конкурентоспособными на мировом уровне, несмотря на пропуск Олимпийских игр в Париже.

С 31 июля по 3 августа в Крылатском проходил открытый чемпионат России по академической гребле, в котором принимали участие и ведущие белорусские спортсмены.

«Мы проиграли белорусам только в одном классе лодок, в восьмерке мужской, а все остальные классы выиграли, — цитирует Свирина ТАСС. — То есть после июньских Игр БРИКС сделали еще шаг вперед. Специалисты предоставили нам все результаты чемпионата России, мы сравнили с результатами регаты в Париже. Нашей четверке парной мужской удалось даже показать результат лучше серебряных призеров Олимпиады-2024. Мы прекрасно понимаем разные погодные условия, но они не сильно отличались от московских. Если продолжать сравнивать результаты, то еще два класса у нас могли выйти в финал и занять там четвертое и пятое места».