Свирин заявил, что гребцы из России остаются конкурентоспособными после пропуска Олимпиады

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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что российские гребцы остаются конкурентоспособными на мировом уровне, несмотря на пропуск Олимпийских игр в Париже.
С 31 июля по 3 августа в Крылатском проходил открытый чемпионат России по академической гребле, в котором принимали участие и ведущие белорусские спортсмены.
«Мы проиграли белорусам только в одном классе лодок, в восьмерке мужской, а все остальные классы выиграли, — цитирует Свирина ТАСС. — То есть после июньских Игр БРИКС сделали еще шаг вперед. Специалисты предоставили нам все результаты чемпионата России, мы сравнили с результатами регаты в Париже. Нашей четверке парной мужской удалось даже показать результат лучше серебряных призеров Олимпиады-2024. Мы прекрасно понимаем разные погодные условия, но они не сильно отличались от московских. Если продолжать сравнивать результаты, то еще два класса у нас могли выйти в финал и занять там четвертое и пятое места».