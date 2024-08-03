Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 18:00

Тренер рассказал, что Польша лишила призера Олимпиады белоруса Золотого возможности выступать на своей лодке

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Личный тренер гребца Евгения Золотого Андрей Щемелев заявил, что инвентарь спортсмена не смог пересечь белорусско-польскую границу из-за введенных в начале июля санкций.

«Почему не в Париже сейчас? Я должен был поехать туда на машине вместе с лодками, но нам не дали проехать польскую границу, так как с 2 июля лодки попали под санкции, да и с прицепами из Белоруссии с начала июля нельзя заезжать в Евросоюз. Все наши аргументы, что везем лодки на Олимпиаду, на таможенников не подействовали», — цитирует Щемелева ТАСС.

3 августа белорусский гребец Золотой занял 2-е место и стал серебряным призером в соревнованиях среди мужчин-одиночников на Олимпийских играх.

Источник: ТАСС
4
Читайте также
Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников на Олимпиаде-2024
Дзюдоист Тасоев отреагировал на победу Ринера на Олимпиаде-2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянец де Дженнаро выиграл золото в гребном слаломе на байдарке на Олимпиаде-2024