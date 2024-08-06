Российским гребцам не дали поговорить с прессой после победы в квалификации на Олимпиаде

Российских гребцов Алексея Коровашкова и Захара Петрова не привели в микст-зону после победного заезда в квалификации на 500 метров среди каноэ-двоек, несмотря на просьбы российских журналистов.

Персонал команды AIN рассказал корреспонденту «СЭ», что россиян не звали в микст-зону, однако в ней собралось шесть российских представителей прессы, которые просили организаторов привести россиян.

Позже организаторы рассказали, что произошли «проблемы с коммуникацией» и что они готовы привести россиян «послезавтра».

Ранее фотографу «СЭ» не дали сфотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с медалями.