Выигравший олимпийскую путевку гребец Штыль: «В таких условиях гоняться не приходилось»

Российский гребец Иван Штыль, ставший в паре с Алексеем Коровашковым первым в отборе на Олимпиаду в Париж на дистанции 500 метров у каноэ-двоек, поделился с «СЭ» эмоциями после соревнований в Венгрии.

Штыль и Коровашков не должны были участвовать в отборе, но другую российскую пару гребцов Михаил Павлов/Захар Петров сняли в последний момент из-за лайков в соцсетях.

— Конечно, в таких условиях мне еще не приходилось гоняться. Да, думаю, никому не приходилось. Но результат удовлетворительный, поставленную задачу выполнили, — ответил Штыль «СЭ».

9 мая состоятся еще несколько отборочных заездов с участием россиян.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа в Париже.