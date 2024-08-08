Петров — о четвертом месте на Олимпиаде: «Надо, чтобы трибуны построили»

Российский гребец Захар Петров поделился эмоциями после четвертого места в паре с Алексеем Коровашковым в соревнованиях каноэ-двоек на Олимпиаде в Париже.

— Захар, этот результат добавляет злости на одиночку?

— Завтра проверим, что будет по погоде. Вдруг тоже будет правый ветер и не повезет.

— Надо построить забор какой-нибудь.

— Да, надо, чтобы трибуны построили

— Было слышно, как орали русские голоса?

— Нет. Все просто орут, — сказал Петров «СЭ».

Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).