Захар Петров отреагировал на конфликт между Ромасенко и Архиповым

Российский гребец Захар Петров ответил на вопрос о конфликте между каноисткой Олесей Ромасенко и президентом Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгением Архиповым.

Ранее Архипов назвал Ромасенко «никчемной спортсменкой» после ее выступления на Олимпиаде в Париже.

«Ничего не читал, и никакой информации у меня на эту тему нет. Я был полностью занят своей подготовкой. Звонил ли мне сам Архипов? Нет, здесь, в Париже, у нас есть представитель команды Елена Исхакова, все вопросы мы решаем через нее», — сказал Петров.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ. Российские спортсмены выступают на парижских Играх в нейтральном статусе и с запретом на использование государственной символики.