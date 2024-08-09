Захар Петров вышел в финал Олимпиады в дисциплине каноэ-одиночки

Российский гребец Захар Петров пробился в финал Олимпийских игр-2024 в дисциплине каноэ-одиночки.

22-летний спортсмен финишировал третьим в своем полуфинале. Его результат — 3 минуты 45,99 секунды. Победителем заезда стал чех Мартин Фукса (3.44,69).

Также в финал А вышли Сергей Тарновский (Молдавия), Балаш Адольф (Венгрия), Себастьян Брендель (Германия), Исакиас Кейрос (Бразилия), Виктор Глазунов (Польша) и Карло Таччини (Италия).

Финал дисциплины каноэ-одиночки на Олимпиаде также пройдет 9 августа. Начало — около 14.40 по московскому времени.

«СЭ» ведет трансляцию 14-го медального дня Олимпиады в Париже.