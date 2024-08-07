Захар Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на Олимпиаде-2024

Российский каноист Захар Петров вышел в полуфинал соревнований в каноэ-одиночках на 1000 м на Олимпийских играх-2024.

Петров принимал участие в первом заезде и показал второй результат — 3 минуты 49,86 секунды. Первым стал Виктор Глазунов из Польши (3.48,40).

Два самых быстрых спортсмена в каждом из 5 заездов выходят в полуфинал, а остальные отправляются в четвертьфинал.

В пятницу, 9 августа, пройдут полуфинальные (12.30 мск) и финальные (14.40 мск) заезды у мужчин в каноэ-одиночках.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию медального дня на Олимпиаде в Париже.